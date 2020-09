Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

A la sortie d'une réunion tenue en compagnie du préfet et des maires partenaires du Grand Raid, le président de la course Robert Chicaud a indiqué que la quasi totalité des élus demandait l'annulation de la course. Il a remis le protocole sanitaire au préfet et expliqué les mesures barrières mises en place mais celui-ci n'a pas convaincu les maires. Selon Robert Chicaud, le préfet donnera sa décision finale d'ici vendredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

