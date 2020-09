Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

La préfecture et l'ARS annoncent un nouveau décès lié à la Covid-19 ce mercredi 9 septembre. Il s'agit d'une personne hospitalisée âgée de plus de 85 ans présentant plusieurs facteurs de comorbidité. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Par ailleurs 70 nouveaux cas de coronavirus sont annoncés, ainsi que 5 nouveaux foyers de contagion. Les cas autochtones représentent maintenant 80% des cas investigués. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS et de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

