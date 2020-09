Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Les mesures restrictives en vigueur depuis le 21 août 2020 seront prolongées "au moins jusqu'à la fin du mois de septembre" a annoncé le préfet Jacques Billant, ce mardi 8 septembre. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de plus de quatre heures entre le représentant de l'Etat et les 24 maires de l'île. Toutes ces mesures pourront être durcies en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le pic épidémique étant attendu pour le mois de décembre. "Pour le moment, je n'ai pas pris de mesures avançant l'heure de fermeture des bars et des restaurants" a précisé Jacques Billant. Une décision définitive sur la tenue ou non du Grand Raide sera prise dans le courant de la semaine. Les maires de La Possession et de Cilaos, deux des communes traversées par le Trail, se sont déclarés "très réservés" sur le maintien de l'épreuve sportive. Ce mardi, 69 nouveaux cas ont été confirmés à La Réunion par la préfecture et l'Agence régionale de santé, portant le total à 2.346 cas depuis le début de l'épidémie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les mesures restrictives en vigueur depuis le 21 août 2020 seront prolongées "au moins jusqu'à la fin du mois de septembre" a annoncé le préfet Jacques Billant, ce mardi 8 septembre. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de plus de quatre heures entre le représentant de l'Etat et les 24 maires de l'île. Toutes ces mesures pourront être durcies en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le pic épidémique étant attendu pour le mois de décembre. "Pour le moment, je n'ai pas pris de mesures avançant l'heure de fermeture des bars et des restaurants" a précisé Jacques Billant. Une décision définitive sur la tenue ou non du Grand Raide sera prise dans le courant de la semaine. Les maires de La Possession et de Cilaos, deux des communes traversées par le Trail, se sont déclarés "très réservés" sur le maintien de l'épreuve sportive. Ce mardi, 69 nouveaux cas ont été confirmés à La Réunion par la préfecture et l'Agence régionale de santé, portant le total à 2.346 cas depuis le début de l'épidémie. (Photo rb/www.ipreunion.com)