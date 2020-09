Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le dépistage 72 heures avant de prendre l'avion devient de plus en plus compliqué pour venir à La Réunion. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent de toute part pour indiquer que les laboratoires ne sont plus en mesure de garantir un résultat dans les trois jours. Et saturation oblige, les passagers ne sont pas prioritaires. Perdus face à ces délais impossibles à tenir, certains voyageurs ont appelé l'ARS ou le numéro vert dédié à la Covid-19. Quelle n'a pas été leur surprise en s'entendant dire qu'un test fait un peu plus tôt pourrait passer... Ce qui est totalement faux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le dépistage 72 heures avant de prendre l'avion devient de plus en plus compliqué pour venir à La Réunion. Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent de toute part pour indiquer que les laboratoires ne sont plus en mesure de garantir un résultat dans les trois jours. Et saturation oblige, les passagers ne sont pas prioritaires. Perdus face à ces délais impossibles à tenir, certains voyageurs ont appelé l'ARS ou le numéro vert dédié à la Covid-19. Quelle n'a pas été leur surprise en s'entendant dire qu'un test fait un peu plus tôt pourrait passer... Ce qui est totalement faux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)