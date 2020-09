"Le maire de Bras-Panon informe que sur décision des autorités de l'ARS (agence régionale de santé), les classes de l'école Narrassiguin fermées par mesure de précaution mardi 8 et jeudi 10 septembre, rouvriront demain vendredi 11 septembre" indique dans un communiqué la mairie panonnaise

Dans le contexte actuel la municipalité souligne qu'elle a a pris les mesures nécessaires pour l’accueil des élèves et du personnel enseignant depuis la rentrée avec la mise en place de points d'eau supplémentaires, la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans chaque classe ainsi que le nettoyage et désinfection des classes. Chaque école dispose de thermomètre sans contact et d'une salle spécifique pour les éventuels cas suspects.

"Nous rappelons à l'ensemble des administrés de Bras-Panon, la nécessité de respecter les gestes barrières et le port du masque obligatoire. Pour limiter les risques, il est conseillé de déposer les enfants au portail et d'éviter tout attroupement. Un seul accompagnant par enfant est recommandé" termine le communiqué.

