Après l'identification d'un cas de Covid-19 cette semaine, au Grand port maritime, la fédération ports et docks CGTR tenait une conférence de presse, ce samedi 12 septembre 2020. Ils ont exprimé leurs inquiétudes et demandent dès tests plus réguliers lorsqu'un cas de Covid-19 est identifié. En colère, ils affirment que le Grand port maritime a initialement refusé que toutes les personnes contact puissent se faire dépister. Ils se réuniront en début de semaine prochaine, mardi ou mercredi, pour discuter d"une action à mener. Le Grand port maritime assure, de son côté, que les tous les agents en contact avec la personne positive au coronavirus se sont vus remettre une ordonnance pour un dépistage "au plus vite". Ils se feront testés ce lundi 14 septembre. (Photo rb/www.ipreunion.com)

