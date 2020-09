Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 12 septembre 2020. Il s'agit d'une personne de plus de 70 ans qui était hospitalisée au CHU.Les autorités confirment 100 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce samedi 12 septembre à 15h00, soit un total de 2723 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. A ce jour, on recense 2 nouveaux clusters sur les communes de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Parmi les cas annoncés ce jour, 76 cas sont classés autochtones, 1 cas est classé importé, 1 cas est classé importé suite à une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale, 22 cas restent en cours d'investigation. Parmi les cas qui étaient en cours d'investigation : 20 cas sont classés autochtones, 1 cas est classé importé, 133 cas font l'objet d'analyses complémentaires. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

