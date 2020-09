Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Représenté à La Réunion par son embouteilleur, les Brasseries de Bourbon, Coca Cola, le géant américain des sodas sucrés, fait don à la Croix Rouge de La Réunion de 10 000 masques chirurgicaux, 46 000 paires de gants, 4 500 surblouses et 15 thermomètres. "Ce matériel sanitaire sera mis à disposition du personnel soignant et de la population réunionnaise grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge " précise le fabriquant de soda. "Un second arrivage de matériel sanitaire sera réceptionné avant la fin de l'année pour assurer une protection continue des populations sur les prochains mois" termine-t-il (Photo D.R.)

