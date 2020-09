Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 11 septembre 2020, le préfet de La Réunion Jacques Billant a confirmé l'annulation de l'édition 2020 du Grand Raid, dans le cadre d'une série de six mesures pour lutter contre le coronavirus : l'extension du périmètre pour l'obligation du port du masque, la prolongation des interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes et des sports collectifs et de contact jusqu'au 30 septembre, le renforcement des contrôles pour les établissements recevant du public, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique et la fermeture des bars et restaurants à 00h30. L'épidémie continue de progresser à La Réunion avec 113 nouveaux cas confirmés ce vendredi, un total de 25 foyers de contagion actifs et un taux d'incidence qui s'établit désormais à 75,8/100.000 habitants. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 11 septembre 2020, le préfet de La Réunion Jacques Billant a confirmé l'annulation de l'édition 2020 du Grand Raid, dans le cadre d'une série de six mesures pour lutter contre le coronavirus : l'extension du périmètre pour l'obligation du port du masque, la prolongation des interdictions de rassemblement de plus de 10 personnes et des sports collectifs et de contact jusqu'au 30 septembre, le renforcement des contrôles pour les établissements recevant du public, l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique et la fermeture des bars et restaurants à 00h30. L'épidémie continue de progresser à La Réunion avec 113 nouveaux cas confirmés ce vendredi, un total de 25 foyers de contagion actifs et un taux d'incidence qui s'établit désormais à 75,8/100.000 habitants. (Photo rb/www.ipreunion.com)