La préfecture et l'agence régionale de santé confirment 67 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés à La Réunion ce lundi 14 septembre à 15h, soit un total de 2.872 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Nous publions ici le communiqué des autorités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi les cas annoncés ce jour :

- 51 cas sont classés autochtones,

- 2 cas sont classés importés,

- 14 cas restent en cours d’investigation.

Parmi les cas qui étaient en cours d’investigation :

- 61 cas sont classés autochtones,

- 1 cas est classé importé,

- 60 cas font l’objet d’analyses complémentaires.

L’analyse des cas confirmés doit se faire sur une moyenne glissante d’une semaine à l’autre pour refléter au mieux la situation de l’épidémie sur le territoire :

- lors de la semaine 35 (du 24 au 30 août), on recensait 425 cas, soit une moyenne de 61 personnes contaminées par jour,

- La semaine suivante (du 31 août au 6 septembre), on recensait 588 cas, soit 84 cas par jour en moyenne

- La semaine 37 (du 7 au 13 septembre), on comptabilisait 569 cas, soit une moyenne de 81 cas quotidiens.

Il y a 3 semaines, il a été constaté une montée significative du nombre de cas, suivie par une situation en plateau depuis 15 jours. Cette approche en termes de tendance épidémiologique sur une semaine permet de mieux apprécier l’évolution de la propagation du virus sur le territoire qu’une vision au jour le jour.

- Situation épidémiologique -

2.798 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 17% sont des cas importés.

- Contact-tracing : près de 8.700 personnes appelées individuellement et suivies -

Le " contact-tracing " est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de "sujets contacts" ou de "contacts").

Ces personnes font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de :

- respecter un isolement strict (quatorzaine)

- surveiller quotidiennement leur état de santé

- appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement

- appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

- porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes

3 niveaux de contact-tracing différents et complémentaires :

- 1er niveau : le médecin traitant : identification de l’entourage familial le plus proche

- 2ème niveau : l’Assurance maladie : identification milieu professionnel, amical …

- 3ème niveau : l’ARS : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com