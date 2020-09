Du 14 au 18 septembre, les entreprises techniques pour le spectacle et l'évènement éclaireront en rouge leurs entreprises, leurs entrepôts, des bâtiments publics, pour sensibiliser les pouvoirs publics au drame économique et social qui s'annonce. STAGE OI, représentant régional du Synapse (spectacle, événement) à La Réunion coordonnera ces actions communes sur l'ensemble de notre territoire. Nous publions ici le communiqué de Synapse. (Photo d'illustration AFP)

Face à la crise sanitaire qui sévit depuis mars dernier, les entreprises de l'évènement et du spectacle sont aujourd'hui plongées dans la plus grande inquiétude : premiers à être arrêtés, derniers à repartir !

Parmi ces professionnels, les prestataires techniques (sonorisation, éclairage, vidéo, structures, décors, régie, etc.) sont particulièrement touchés, puisqu'à l'arrêt total depuis le début du confinement, sans aucune perspective de réelle reprise à court terme. Ainsi. 1 entreprise sur 2 est menacée de disparition dans les 6 mois à venir face à l'effondrement de leur chiffre d'affaire, qui sera de 80% en moyenne en 2020.

Ces entreprises sont pourtant au coeur de tous concerts, de tous festivals, de tous évènements professionnels et sportifs à travers le territoire, et seront indispensables demain pour accompagner la reprise

Ainsi, du 14 au 18 septembre, les entreprises techniques pour le spectacle et l'évènement éclaireront en rouge leurs entreprises, leurs entrepôts, des bâtiments publics, pour sensibiliser les pouvoirs publics au drame économique et social qui s'annonce.

Nous demandons solennellement au Gouvernement la mise en place d'un plan de soutien spécifique aux TPE/PME de l'événementiel et du spectacle afin de nous permettre de sauvegarder nos outils de travail et nos emplois.

Ces entreprises techniques, réalisant plus de 3 milliards cl, de chiffre d'affaires et représentant des dizaines de milliers d'emplois, regroupent des savoir-faire reconnus internationalement, que chacun de nous craint de voir tout simplement disparaitre du fait de la Covid-19.

Ce secteur est l'un des plus touchés et des moins repérés de cette Crise COVID. L'ensemble de nos activités se sont arrêtées le 16 mars et ne reprendront pas, ou que trop peu, avant un long moment.

Les raisons en sont multiples :

° Les entreprises et annonceurs n'ont plus les moyens ou le souhait de faire des évènements

° Les mariages sont extrêmement contraints donc souvent annulés ou reportés

° Les collectivités ont annulé tous les événements publics jusqu'à nouvel ordre, ce qui réduit considérablement le nombre de marchés publics émis et stigmatise notre secteur

° La situation sanitaire se dégrade dans notre département créant une forte psychose

Face à cette situation et ses perspectives qui sont - et s'annoncent — catastrophiques, les acteurs économiques que nous sommes se sont regroupés afin de porter une parole commune et concertée. Conscients également de la situation sanitaire, nous avons mis en place une charte de bonne conduite pour garantir à chaque étage de nos interventions la santé de tous.

Notre groupe de travail est composé :

• Des prestataires techniques de l'événement et culturel, des loueurs de matériel

• Des organisateurs de spectacle, de salon et d'événements B2B et sportifs

• Du secteur du mariage

• Des lieux de réception et d'événementiels, des traiteurs

Nous voilà au bord du précipice et si aucune action n'est faite, la plupart d'entre nous n'existeront plus d'ici peu. Nous sommes en alerte rouge, toutes sirènes hurlantes. Alors même que nous sommes les hommes et femmes de l'ombre, il n'en demeure pas moins que notre rôle est fondamental. Notre présence est invisible mais notre action indispensable. 9 nos entreprises venaient à mettre la clé sous la porte, notre absence serait alors criarde tant nous sommes garants de la bonne marche des évènements.

Il est grand temps d'agir.

Ainsi nous demandons que soit mis en place de toute urgence un plan de soutien et un plan de relance en notre faveur. Voici quelques pistes issues de notre réflexion collective :

- Attribution de subventions pour perte d'exploitation

- Maintiens des dispositifs actuels (chômage partiel, PGE, réduction de charge, report des échéances de crédit, fond de solidarité)

- Maintien de la commande publique, ou refléchage des budgets culturels et événementiels des collectivités en faveur de notre secteur.

- Délai de prévenance sur les restrictions, pour éviter des pertes de matière première

- Accompagnement des événements encadrés par les professionnels du secteur pour éviter les pratiques officieuses non contrôlées

- Communication plus claire sur les manifestations publiques et privé., une communication qui rassure, valorise notre expertise, notre sérieux, une communication qui redonne confiance.

- Création d'un comité de gestion de crise composé de représentants de la filière et des institutions avec pour missions : relance de la filière dans le respect de la sécurité de tous, échange sur l'évolution de la situation sanitaire avec les instances publiques pour des prises de décisions concertées avec le secteur, dispositif réactif pour les mises à jour des process de travail en fonction des évolutions de la crise sanitaire, suivi de la situation économique de la filière avec pour mission d'éviter un effondrement type "effet domino "

Nous sommes à la disposition des décideurs pour étayer notre réflexion et arriver au plus vite à la mise en route effective de ce plan de relance. Notre temps est compté.