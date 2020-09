Face à la situation sanitaire, l'équipe organisatrice de Run Odysséa a décidé d'adapter l'organisation des évènements sportif et solidaire des personnes malades du cancer du sein. La course marmailles et la zumba prévues le 3 octobre sont reportés, le week-end de courses adultes prévu en novembre est maintenu mais uniquement en version connecté. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

A son tour, Odysséa annule ses courses en présentiel en raison de la pandémie de Covid-19. Certaines courses sont reportées tandis que d'autres sont maintenues mais en distanciel et non plus sur place, à l'Etang-Salé.

• ODYSSEA PLAGE. Marmailles et Zumba sur la plage de l’Etang-Salé. Samedi 3 octobre reporté à une date ultérieure

• COURSES-MARCHES ODYSSEA RÉUNION 2020. Le week-end de courses et randonnées solidaires en présentiel devient un Odysséa uniquement connecté

Le programme et les modalités de participation sont en cours de modification.

"Le passage en rouge de notre département le 7 septembre dernier, nous a poussés à réfléchir à une nouvelle alternative pour atteindre nos objectifs tout en assurant la sécurité sanitaire de nos participants" précise l'organisation.

"Notre objectif reste toujours et encore davantage cette année : la sensibilisation à la prévention du cancer du sein notamment durant le mois d’Octobre Rose, la collecte des dons qui nous permettent de soutenir chaque année plus de 300 personnes malades du cancer du sein à la Réunion. Nous restons mobilisés et engagés auprès de ces publics encore plus fragilisés en ce temps de crise sanitaire !"

Une conférence est programmée le jeudi 24 septembre auprès des médias de l'île pour une présentation de "ODYSSEA RÉUNION CONNECTÉ".

Lors d'une précédente interview, la présidente de Run Odysséa Nathalice Bourcier donnait quelques pistes sur le procédé d'une "course virtuelle" : "on s'inscrit, on télécharge le dossard et on court dans le parcours qu'on souhaite. Avec une montre connectée on peut même mettre son parcours sur internet", expliquait-elle. Ce qui évite alors une annulation totale.

