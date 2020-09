Le maire de Saint-André, Joé Bédier, en lien avec l'Agence régionale de santé, a annoncé ce lundi 14 septembre l'ouverture d'un centre ambulatoire Covid-19 à compter de ce mardi 15 septembre. Situé dans la salle polyvalente de Champ-Borne, la structure accueillera exclusivement les publics qui sont orientées par leur médecin traitant du mardi au vendredi de 9h à 12h (Photo rb/www.ipreunion.com)

La mise en place sur toute l’île de centres Covid-19 poursuit plusieurs objectifs. D’abord limiter la propagation du virus dans les structures de soin habituelles. Ensuite, optimiser la prise en charge des patients présentant des symptômes. Il s’agit aussi de protéger les professionnels de santé, d’éviter la surcharge du centre 15 et les passages dans les services d’urgence.

Ces centres ont ainsi pour mission de permettre le diagnostic des patients de patients symptomatiques. Il ne s’agit donc pas de centres de dépistage. La structure installée à Saint-André permettra tout de même d’effectuer des prélèvements sur place pour les personnes qui se verront prescrire un test, grâce au partenariat noué entre la Ville, l’ARS et les laboratoires privés de la commune.

Pour rappel, Saint-Joseph et Saint-Paul avaient déjà leur centre Covid-19 opérationnels depuis respectivement fin août et le 11 septembre. Deux nouveaux centres ont ouverte à Saint-Louis et à Saint-Pierre ce lundi. L’ouverture de deux autres centres est déjà programmée pour les prochains jours, l’un à Saint-Leu (18 septembre) et l’autre à Saint-Denis (1er octobre). Les réflexions se poursuivent par ailleurs pour des ouvertures à l’Etang-Salé et à la Possession.

www.ipreunion.com