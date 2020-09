Depuis des jours, des semaines, des mois, on parle du test RT-PCR obligatoire pour tous les voyageurs qui viennent à La Réunion. Ce test nasal doit être réalisé, disait-on, au maximum 72 heures avant l'embarquement. Jusqu'ici certains voyageurs se sont même plaints de ne pas être acceptés à bord de l'avion, pour quelques heures supplémentaires seulement. Pourtant, du moment qu'il est réalisé dans les trois jours précédent le décollage, le test est valable, même réalisé un mardi matin pour un vol le vendredi soir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Certains voyageurs devant venir ou rentrer à La Réunion l'ont clairement fait savoir : leur test, bien que négatif, a été refusé à l'aéroport car datant de plus de 72 heures. Même à quelques heures près.

Nous avions même parlé sur Imaz Press d'une famille rappelée par la compagnie qui s'était montrée très claire : ce qui compte, ce sont les 72 heures (ou 96 pour les vols du mardi en raison du week-end), pas le nombre de jours. Pour un vol du vendredi soir, à 20h il fallait alors maximum un test réalisé le mardi soir, à 20h, soit à l'heure près.

Rétropédalage ! Après avoir vu passer de nombreux témoignages contradictoires, nous avons demandé à l'ARS ce qu'il en était. La réponse, jamais vraiment dite clairement aux voyageurs, mais communiquée aux compagnies aériennes est toute autre : le test doit être réalisé trois jours avant, mais peu importe l'heure. Un dépistage pour un vol vendredi soir peut donc être réalisé... le mardi matin.

Une réponse - enfin claire - pour tous les voyageurs qui se posent la question. D'autant plus que les passagers en route pour La Réunion ne sont toujours pas prioritaires et donc pas certains de recevoir leurs résultats à temps. Une problématique qui reste entière et dont la Délégation des Outre-mer a dit vouloir s'occuper.

- Un courrier envoyé à toutes les compagnies -

L'ARS nous l'affirme : une note explicative a pourtant été envoyée aux compagnies aériennes. A Imaz Press nous avons pu nous procurer le document en question dans lequel on peut voir ceci :

Ainsi l'ARS précise bien l'aternative : "72h (ou 3 jours)".

Ici un tableau indique clairement le jour qui correspond au dépistage, et il est bien précisé que "le test peut être réalisé à toute heure de la journée". C'est en effet ce qu'avait indiqué l'ARS à Imaz Press lors d'une précédente interview. Une affirmation qui paraissait totalement incohérente vis-à-vis de ce que font les compagnies.

- Des indications qui manquent de clarté -

La compagnie Air Austral nous indique se fixer "sur les informations communiquées par l'ARS et le tableau des délais de réalisation des tests PCR" et ajoute avoir conscience que "le test peut être réalisé à toute heure de la journée".

Contactées, les compagnies Corsair et Air France n'ont pas donné suite à nos demandes. On peut cependant observer sur le site de Corsair par exemple qu'on parle bien de "72 heures" pour accéder aux territoires ultramarins.

Vous le savez maintenant : vous pouvez présenter un test (négatif, bien sûr) de plus de 72 heures du moment qu'il date de 3 jours avant le vol. "De 72 heures à 3 jours il n'y a pas une grande différence. Les compagnies aériennes sont bien au courant via la note que nous avons envoyée" nous confirme le docteur François Chièze, responsable de la sécurité sanitaire à l'ARS.

Peut-être les compagnies aériennes gagneraient à l'indiquer sur leur site et l'ARS à le communiquer directement aux voyageurs...

