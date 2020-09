Nous vous l'annoncions ce mardi : finalement le test Covid RT-PCR obligatoire pour les passagers venant à La Réunion peut se faire au-delà des 72 heures du moment qu'il respecte les trois jours avant le vol. C'est donc bien "trois jours" qu'il faut retenir et l'heure importe peu. Mais jusqu'ici tout le monde n'était pas à jour sur le sujet, c'est le cas de French Bee qui n'était d'ailleurs pas au courant du changement. Jusqu'à ce que nous leur passions un coup de téléphone. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Notre article sorti ce mardi 15 septembre sur les délais mis à jour pour les tests PCR des voyageurs a fait parler de lui. Nous y expliquions, après confirmation auprès de l'ARS, que le délai n'était pas de 72 heures mais de trois jours. Ce qui change tout quand on a rendez-vous un lundi matin pour un vol jeudi soir par exemple…

Dans la journée, de nombreux (futurs) passagers nous ont écrit, pas tout à fait rassurés. Car si Air Austral, Corsair et Air France nous ont assuré à tour de rôle appliquer cette nouvelle règle de l'ARS, restait une compagnie qui n'avait pas vraiment mis à jour son site internet…

Cette compagnie, c'est French Bee. Grâce à un internaute très alerte sur la question, nous avons pu constater qu'en effet le site est resté bloqué sur les 72 heures strictes, et pas une heure de plus. "Exemple : Je voyage sur le vol BF702 du samedi 20 juin départ 16h30 à destination de La Réunion. Je peux faire mon test au plus tôt le mercredi 17 juin à 16h30" peut-on lire sur French Bee.

La compagnie va même jusqu'à faire un parallèle avec la Polynésie française, destination pour laquelle le test est à réaliser "trois jours avant le vol" tandis que pour La Réunion, c'est "72 heures".

Dans une circulaire que nous nous sommes procurée et qui date du 19 août, on apprend cependant que l'ARS a clairement expliqué sa nouvelle stratégie aux compagnies aériennes.

Certes ce changement reste un rétropédalage de première, qui aurait dû être communiqué avant tout aux voyageurs, certes la mention "le test peut être réalisé à toute heure de la journée" est écrit en petit, un peu trop discret dans la circulaire en question. Car trois jours et 72 heures ce n'est quand même pas la même chose. (Précisons d'ailleurs qu'une dérogation permet de passer à 4 jours pour les vols du mardi.)

Il en reste que les compagnies ont été informées et elles nous le confirment.

Sauf French Bee. Contactée dans son bureau de Paris – car il n'existe pas de lien direct à La Réunion – la compagnie low cost indique ne pas avoir eu vent de la circulaire en question et se montre très étonnée quand nous expliquons, nous journalistes, que le test est désormais obligatoire à trois jours et qu'il peut aller au-delà des 72 heures dans cette limite.

A nous donc, journalistes, de les informer de la circulaire en question. A nous de répondre en attendant aux voyageurs qui nous disent clairement que French Bee ne les laissera pas passer à l'embarquement en état.

"Je viens d'avoir French Bee au téléphone et effectivement pour eux, le test doit être fait dans les 72h avant... Je vais devoir le repasser alors que je l'ai bien passé 3 jours avant... Génial" nous écrit à 15h ce mardi une voyageuse franchement déprimée.

A nous de rappeler la compagnie. Pas de chance, à 14h heure de La Réunion, il est 12h en Métropole et nous repartons bredouille au bout d'une sonnerie seulement, puisque tout le monde est parti déjeuner…

Nous avons finalement le droit à un retour dans l'après-midi. On nous confirme donc : que la circulaire avait bien été reçue par la compagnie (mais manifestement lue un peu trop en diagonale), que la recommandation des trois jours a été prise en compte, et que le site va être mis à jour, sans dire quand pour autant.

Que les passagers se rassurent : French Bee est enfin au courant (hourra) que les tests peuvent dépasser les 72 heures du moment qu'ils sont faits trois jours avant le vol. Ce qui ouvre d'ailleurs la porte à tous les recours possibles pour les personnes qui se seraient vues refuser l'embarquement alors que leur test était valable...

Il n'y a plus qu'à attendre que l'information soit écrite clairement sur leur site, peut-être l'ARS et les autres compagnies pourraient d'ailleurs en prendre de la graine histoire de rendre l'information un peu plus visible.

Car faire son test à 8h ou 20h change beaucoup de choses, ne serait-ce que le temps de recevoir les résultats, alors que les délais sont de plus en plus longs. Des centaines de voyageurs ont d'ailleurs raté leur vol de cette manière, faute de résultat arrivé dans les temps.

Nous de notre côté, nous allons postuler à French Bee. Quitte à gérer leurs échanges avec l'ARS et leur communication auprès des passagers, autant en tirer profit, non ?



