Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Les voyageurs se rendant dans les Outre-mer en général et à La Réunion en particulier ne font pas partie des publics prioritaires pour les tests anti Covid-19, a indiqué, ce mardi 15 septembre 2020, le ministre de la santé Olivier Veran. Il répondait à une question du député dionysien Philippe Naillet sur les délais de réalisation de ces tests obligatoires pour se rendre dans les outre-mers au départ de la Métropole. Le ministre estime que seuls les personnes symptomatiques et cas contact notamment sont prioritaires . Pour rappel, pour pouvoir monter dans un avion, les voyageurs doivent présenter aux compagnies aériennes un test négatif réalisé trois jours avant le vol. Compte-tenu de l'engorgement des laboratoires et autres unités médicales dédiées à ces analyses, les résultats ne sont pas toujours communiqués à temps aux passagers. Ils sont alors obligés de reporter leur vol en payant les frais éventuels liés à ce report

