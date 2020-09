La grande majorité des cas positifs à La Réunion sont désormais autochtones, pourtant les tests Covid sont toujours obligatoires pour les voyageurs à destination de La Réunion. Puisque rien n'est fait pour leur faciliter la tâche, il semble aujourd'hui peu opportun de conserver cette mesure sanitaire. Surtout quand le test se transforme en mission impossible pour quiconque essaie de venir ou rentrer sur l'île en ce moment, face aux (très) nombreuses contraintes rencontrées dans les laboratoires saturés. (Photo d'illustration AFP)

- Les cas importés minoritaires -

Les autorités n'ont de cesse de le répéter à La Réunion : la circulation virale actuelle n'est pas imputable aux cas importés, mais bien aux cas autochtones. Traduction : ce ne sont pas les gens récemment descendus de l'avion – touristes ou Réunionnais qui rentrent chez eux – qui font augmenter le nombre de cas positifs. Le virus progresse sur l'île et se transmet désormais d'habitant en habitant, sans voyage dans la balance.

Certes, le nouveau coronavirus est d'abord arrivé par la voie des airs. A ce moment-là, les restrictions de déplacement, bien qu'elles aient mis du temps à arriver, avaient tout leur sens, comme la mise en place d'un motif impérieux, puis ensuite le test obligatoire pour monter dans l'avion.

Aujourd'hui la proportion des cas importés représente 16% de la totalité des cas investigués. Les derniers bilans de l'ARS et de la préfecture font état d'un ou deux cas importé(s) par jour contre des dizaines autochtones. Le virus a changé de place, il ne vient plus de l'extérieur.

- La galère du test -

Et pourtant, on continue à barrer la route aux voyageurs. Une stratégie totalement paradoxale alors que le gouvernement parle de relance économique et de "vivre avec le virus". Les Ultramarins devront se débrouiller autrement.

Ainsi le test obligatoire à moins de 72 heures est conservé alors que celui qui reste "fortement conseillé" sept jours après son arrivée n'est pas obligatoire. Une question de constitution, de libertés individuelles, dit-on. Pourtant les combines ne manquent pas pour modifier la loi, quand cela arrange le gouvernement.

S'il ne s'agissait que d'une obligation et qu'elle était facilitée par l'Etat, cela irait encore. Que neni. Les voyageurs ne sont pas prioritaires. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé le 15 septembre. Répondant à une question du député Philippe Naillet à l'Assemblée nationale, Olivier Véran a indiqué très clairement que donner la priorité aux voyageurs n'était pas sur la table.

Les voilà donc qui essaient désespérément d'obtenir un rendez-vous pour se faire dépister en laboratoire. Mission impossible près des grandes villes.

Et pour ce qui de recevoir ses résultats à temps, n'en parlons pas. En région parisienne les délais sont passés à quasiment une semaine pour savoir si l'on est positif ou négatif. Et quand on se présente sans résultat à l'aéroport, c'est retour à la case départ : il faut décaler son vol, payer l'hôtel en attendant, prendre sur ses jours de congé, bref prendre sur soi.

Difficile donc de rentrer dans les clous et respecter les règles du jeu quand les labos sont saturés, que les rendez-vous sont même parfois annulés pour laisser la place aux cas symptomatiques et cas contact (qui bien entendus doivent passer devant, cela s'entend), que les résultats n'arrivent jamais à temps.

Et pour couronner le tout, l'ARS supprime la dérogation qui autorisait les passagers du mardi à faire leur test 96 heures avant l'embarquement, pour palier la fermeture des laboratoires le dimanche. C'est désormais fini et ce sera 72 heures pour tout le monde, peu importe la date du vol.

- Incohérences -

S'ajoutent à ça les nombreux cafouillages, erreurs de communication, rétropédalages, incompréhensions entre autorités sanitaires, compagnies aériennes et voyageurs, qui finalement peuvent dépasser les 72 heures du moment que le test est réalisé trois jours avant.

Trop compliqués les tests PCR avant de prendre l'avion ? Pas de panique, il faut compter sur un système de priorisation pour permettre aux voyageurs de faire leur test dans de bonnes conditions, nous dit l'ARS qui n'a manifestement pas écouté le ministre de la Santé.

En résumé, il ne faudrait pas trop restreindre les libertés des Français face à la Covid-19, mais pour les Ultramarins on repassera. On contrôle au départ, on laisse filer à l'arrivée, et c'est manifestement cette absence de contrôle à J+7 qui a occasionné une propagation rapide du virus. En moyenne, il n'a été réalisé que par 30% des voyageurs.

Aujourd'hui la crise sanitaire à La Réunion semble être prise par le mauvais bout. Et pendant que l'on dit aux Réunionnais qu'il n'y a aucune raison de limiter les vols puisque les cas ne viennent quasiment plus de l'extérieur, on met des bâtons dans les roues à tous ceux qui veulent voyager ou tout simplement qui le doivent par obligation familiale ou professionnelle.

Paradoxe quand tu nous tiens.

