Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

Giraud Payet, président de la NCER (Nouvelle confédération des entreprises réunionnaises), Didier Hoareau, président de l'OTI (Organisation des transporteurs indépendants), et Eric Caroupapoullé, ont tenu une conférence de presse, ce vendredi 18 septembre 2020, pour dénoncer la difficulté d'accès des petites et moyennes entreprises au Prêt garanti par l'Etat (PGE). Une conséquence directe, selon eux, du manque de communication des chambres consulaires et du manque de confiance des banques. Pour pallier à ce "fiasco prémédité" du PGE, ils formeront une délégation "la plus large possible", dans les prochains jours, pour rencontrer les représentants des banques et les autorités réunionnaises. (Photo rb/www.ipreunion.com)

