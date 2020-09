Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

C'était un rendez-vous habituel depuis maintenant plusieurs semaines : préfecture, ARS et rectorat avaient planifié des points de situation tous les vendredis pour parler de la circulation de la Covid-19 sur l'île et de son évolution. Ce vendredi 18 septembre 2020 il n'y aura pourtant pas de conférence de presse, nous informe la préfecture. La situation actuelle n'impose pas de nouveau point diffusé en direct, contrairement à la semaine dernière, alors que La Réunion venait de passer en zone rouge. Les points de situation écrits devraient pour leur part bientôt être diffusés de manière hebdomadaire et non plus quotidienne. (Photo d'archives point presse du vendredi 11 septembre 2020 rb/www.ipreunion.com)

