Il n'y aura plus de bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à compter de ce samedi 19 septembre 2020. Confirmant une information donnée par Imaz Press dès ce vendredi matin cette annonce a été faite vendredi soir (date du dernier bulletin journalier), par la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS). Dans leur communiqué les autorités disent qu'elles adaptent "la fréquence de leur communication sur le modèle national pour émettre une fois par semaine (le vendredi - ndlr) un bilan consolidé rendant compte de l'évolution du coronavirus sur le territoire et trois fois par semaine un point de situation épidémique". Le point épidémiologique "précis et consolidé, complété par les données de Santé Publique France" précisent les autorités. Les bulletins étaient publiés quotidiennement depuis la mi-mars (Photo rb/www.ipreunion.com)

Affirmant que "dès le début de la crise sanitaire" elles "se sont engagées dans une communication régulière et en transparence adaptée au contexte naissant de l’épidémie" la préfecture et l'ARS explique que "dans le contexte actuel, l’augmentation significative du nombre de tests ne permet plus de rendre compte de façon représentative et quotidienne d’un état réel de la situation épidémiologique sur le territoire"

Lire aussi : Coronavirus : pas de point de situation en préfecture ce vendredi

La variation quotidienne du nombre de cas, "notamment en diminution en début de semaine du fait de la baisse d’activité de prélèvement du week-end, ne reflète pas l’évolution de l’épidémie sur l’île" estiment les autorités.

Selon la préfecture et l'ARS "une communication hebdomadaire permettra la consolidation des données et ainsi de rendre compte d’un état épidémiologique au plus proche de la réalité".

En complément du bulletin du vendredi, des communiqués "relatifs aux mesures de lutte contre le virus" seront publiés le lundi et le mercredi. "Ces points intermédiaires (…) comporteront (…) des données épidémiologiques sur le nombre de nouveaux cas, sur les hospitalisations en cours et les décès constatés dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux" informe la préfecture et l'ARS.

Cette décision de réduire la fréquence de publication des points épidémiologiques arrive alors que depuis le dimanche 6 septembre La Réunion est en zone rouge. Une classification indiquant une circulation active du virus dans l'île. Ce vendredi l'ARS disait toutefois avoir constaté "depuis ces 3 dernières semaines une stabilisation du nombre de cas confirmés et en conséquence la formation d’un effet de "plateau" de la courbe épidémique".

Au plan national Santé Publique France continue de publier tous les jours des points de situation rendant compte de l'évolution du nombre des contaminations, des hospitalisations et des décès.

Ce vendredi 18 septembre à 15 heures ,95 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés. Au total 3 194 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 64 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com