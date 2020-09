Le Premier ministre de Madagascar Christian Ntsay a fait plusieurs annonces ce dimanche en soirée concernant la reprise des vols commerciaux internationaux. Les vols vers les aéroports de Nosy Be et Tananarive vont reprendre dès le 1er octobre, quant aux aéroports régionaux il faudra attendre le 29 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Madagascar va commencer à rouvrir ses frontières. Ce dimanche 20 septembre, le Premier ministre malgache Chistian Ntsay a annoncé une reprise progressive des vols commerciaux internationaux.

Les aéroports de Nosy Be et Tananarive vont accueillir les vols à partir du 1er octobre. Suivront ensuite les aéroports régionaux d’Antsiranana, de Toamasina, de Taolagnaro et de Toliara à partir du 29 octobre pour les pays voisins de l'océan Indien selon plusieurs médias locaux.

"Les lignes aériennes intérieures reliant Antananarivo et l’ex-province d’Antsiranana vont rouvrir à partir du 26 septembre" précise la Tribune de Madagascar. Les régions Sava et Diana, où les contaminations reprennent, resteront fermées.

Le Premier ministre malgache a également annoncé un assouplissement des mesures sanitaires : les rassemblements de plus de 200 personnes sont autorisés, le couvre-feu a été raccourci de minuit à 4 heures du matin, les estaurants et salles de fête sont autorisés à ouvrir jusqu’à 23 heures.

