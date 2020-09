Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce dimanche 20 septembre en soirée que les règles concernant les cas contacts à un élève porteur de la Covid-19 vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces nouvelles règles prennent effet à partir de ce mardi. Ainsi les fermetures de classes ne seraient plus systématiques en maternelle et en primaire en-dessous de trois cas d'élèves positifs à la Covid-19. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce dimanche 20 septembre en soirée que les règles concernant les cas contacts à un élève porteur de la Covid-19 vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces nouvelles règles prennent effet à partir de ce mardi. Ainsi les fermetures de classes ne seraient plus systématiques en maternelle et en primaire en-dessous de trois cas d'élèves positifs à la Covid-19. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)