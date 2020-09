Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Si la prise de température à l'aéroport a été écartée pendant très longtemps, elle se complète aujourd'hui de caméras thermiques vont maintenant leur apparition à l'aéroport Roland Garros, dans le hall des arrivées. Elles permettent ainsi d'identifier les voyageurs qui pourraient éventuellement présenter des signes de fièvre. Il s'agit donc d'aller vers le passager et de lui demander de s'isoler le temps de faire un test. Une démarche qui se veut préventive et non pas punitive. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si la prise de température à l'aéroport a été écartée pendant très longtemps, elle se complète aujourd'hui de caméras thermiques vont maintenant leur apparition à l'aéroport Roland Garros, dans le hall des arrivées. Elles permettent ainsi d'identifier les voyageurs qui pourraient éventuellement présenter des signes de fièvre. Il s'agit donc d'aller vers le passager et de lui demander de s'isoler le temps de faire un test. Une démarche qui se veut préventive et non pas punitive. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)