Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 17 heures

L'épidémie de Covid-19 continue à progresser à La Réunion. Ce lundi la préfecture et l'ARS ont annoncé 221 nouveaux cas recensés entre le 19 et le 21 septembre, ainsi qu'un nouveau décès. 77 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus, dont 17 en service de réanimation. On ne parle donc pas encore de saturation loin de là, pour autant les autorités sanitaires anticipent. Le CHU de La Réunion a demandé à l'ARS de déclencher la procédure visant à faire appel à des renforts issus de la réserve sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

