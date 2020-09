Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Depuis le 5 septembre 2020, La Réunion est en zone de circulation active. Dans la semaine du 14 au 20 septembre, la préfecture et l'ARS constatent une baisse du nombre de cas confirmés et du taux d'incidence est constatée. Le nombre moyen de cas confirmés sur la semaine est en effet de 77 par jour à rapporter aux 81 et 84 cas en moyenne des semaines précédentes. Néanmoins, le nombre d'hospitalisations en réanimation, le taux de positivité et le taux d'incidence pour les personnes de plus de 65 sont en augmentation. Au 25 septembre 2020, 31 clusters ont été clôturés et 14 clusters restent actifs, dont 8 sont maîtrisés. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

