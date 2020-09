Un nouveau centre Covid va ouvrir à Saint-Denis le 1er octobre

Les centres dédiés déjà existant vont étendre leur prise en charge. Les personnes symptomatiques, munies d'une ordonnance, et les cas contacts pourront être pris en charge sur place. Les voyageurs continueront de réaliser leur dépistage, à J+2 et non J+7 désormais.