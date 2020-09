Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le rectorat de La Réunion publie, ce vendredi 25 septembre 2020, le bilan le point de situation hebdomadaire Covid-19 pour les établissements scolaires de l'académie. Au total, 76 élèves et 9 personnels ont été testés positifs entre le 17 et le 24 septembre. Trois classes ont dû fermer, la totalité des 653 structures scolaires ont pu rester ouvertes. "Grâce au respect des règles sanitaires par les personnels et les élèves, l'impact du Covid en milieu scolaire reste maîtrisé en milieu scolaire", se félicite le rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

