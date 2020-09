Un 41ème décès lié à l'épidémie de coronavirus Covid-19 est à déplorer à Mayotte, annonce l'ARS local. Il s'agit d'un homme de 85 ans à la santé fragile, hospitalisé fin août et décédé le 14 septembre. De nouveaux clusters ont aussi été rapportés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Plusieurs clusters ont été repérés ces derniers jours. Ils concernent la sphère privée comme la sphère professionnelle ou étudiante. Pour chacun d’eux, l’ARS mène un travail méticuleux de contact tracing en lien avec l’ensemble des partenaires concernés, afin d’informer, conseiller, protéger et couper le plus rapidement possible les chaînes de transmission du virus.



Le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches reste le respect systématique des gestes barrières, au travail comme dans la sphère privée" écrit l'ARS de Mayotte.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com