Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce lundi 28 septembre 2020 les décès de trois patients hospitalisés au CHU, liés à la Covid-19. Il s'agit d'un homme et de deux femmes âgés de plus de 75 ans. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. Par ailleurs, les autorités confirment 197 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 26 au 28 septembre 2020 à 15h00, soit un total de 3 882 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce lundi 28 septembre 2020 les décès de trois patients hospitalisés au CHU, liés à la Covid-19. Il s'agit d'un homme et de deux femmes âgés de plus de 75 ans. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. Par ailleurs, les autorités confirment 197 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 26 au 28 septembre 2020 à 15h00, soit un total de 3 882 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)