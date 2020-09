Ce mardi 29 septembre 2020, de nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 ont été annoncées par la préfecture, alors que le bilan s'est alourdi de trois nouvelles victimes. Au total, depuis le début de l'épidémie, 14 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un homme et deux femmes, tous âgées de plus de 75 ans, sont morts dans les services du CHU de La Réunion entre le 26 et le 28 septembre. 197 cas de Covid-19 ont par ailleurs été confirmés, portant à 3.882 le nombre de cas totaux depuis l'apparition du premier le 11 mars dernier.



Pour tenter de freiner la circulation du virus, la préfecture a donc décider de prolonger certaines mesures restrictives, déjà effectives sur le territoire.

• Prolongation de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes

Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées, les plages et tout autre site utilisé à cet usage jusqu’au 15 octobre.

• Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique

La consommation d’alcool propice aux rassemblements dans l’espace public reste par conséquence interdite jusqu’au 15 octobre 2020. Les autorisations d’ouverture tardive au-delà de 00h30 sont toutes révoquées pour les bars et restaurants.

• Rassemblement de plus de 30 personnes interdits au sein des ERP

En plus de cela, les établissements recevant du public (ERP) tels que les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures, les établissements d'enseignement artistique spécialisé, les centres de vacances, les salles de jeux et les salles des établissements lorsqu’elles sont louées pour des soirées privées devront respecter la jauge maximale de 30 personnes. La danse amateur dans ces structures demeure interdite.

• Reprise progressive des sports collectifs et de combat

Par ailleurs, la préfecture a décidé d'assouplir l'interdiction des sports collectifs et de combats. "Face à des enjeux sociaux et de santé, Jacques Billant après consultations des acteurs du secteur sportif et en lien avec les maires de La Réunion a décidé une reprise progressive et sous contrôle de l’activité sportive au sein des fédérations et des clubs" a annoncé la préfecture ce lundi.



La pratique de ces sports collectifs est donc autorisée, toujours dans le respect de protocoles sanitaires stricts. L’utilisation des vestiaires et la présence de personnes tiers (proches, parents) dans les installations sportives sont proscrites. Les compétitions et les rencontres sportives restent suspendues.



