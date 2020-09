La compagnie aérienne Corsaire annonce ce mardi 29 septembre 2020 l'installation de film de protection de surface antimicrobien sur ses tablettes repas. Corsair a signé un partenariat avec ADHETEC, "spécialiste des solutions adhésives haute qualité" précise la compagnie. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo Corsair)

Attentive aux conditions de voyage de ses clients dans un contexte sanitaire sensible, Corsair est la première compagnie aérienne en Europe à signer un partenariat avec ADHETEC, spécialiste des solutions adhésives haute qualité, pour équiper les tablettes repas de ses appareils d’un film spécial aux propriétés antibactériennes et antivirus. Grâce à l’utilisation d’une technologie innovante et éprouvée, Corsair continue de lutter concrètement contre la propagation du virus Covid-19 à bord de ses avions.

Mardi 29 septembre, Corsair opérera un vol test sur Paris-Orly/Abidjan. Toutes les tablettes repas des sièges des classes Business, Premium et Economy seront équipées d’un film spécial aéronautique développé par ADHETEC, qui utilise la technologie naturelle et antimicrobienne de son partenaire Pylote, spécialiste de la chimie industrielle minérale et céramique.

Cette technologie fiable, utilisée sur le marché depuis plusieurs années, a démontré son efficacité contre les bactéries et les virus, et notamment contre le Coronavirus à 99,9%*. De plus, les microsphères Pylote naturelles et minérales présentes dans le film adhésif restent sans danger pour la peau, même pour les enfants en bas âge et ne rejettent aucune molécule toxique dans l’atmosphère. L’ensemble de la flotte Corsair sera progressivement équipé du film spécial.

En outre, le film de protection de surface antimicrobien proposé par ADHETEC protège les tablettes d’éventuelles détériorations liées aux produits désinfectants agressifs utilisés dans le cadre des protocoles sanitaires, sans perdre son pouvoir de décontamination. En effet, le vernis présent dans la technologie antimicrobienne reste extrêmement résistant.

Les films exercent une activité anti-microbienne immédiate, stable et permanente grâce à un processus vertueux, sans aucune perte d’efficacité sur plus de 50 mois. Il est résistant aux nettoyages et aux nombreux touchers des passagers sans que son pouvoir de décontamination ne soit altéré.

Enea Fracassi, Directeur Technique et Flotte, déclare " Nous sommes très fiers d’être la première compagnie aérienne en Europe à mettre en œuvre cette technologie innovante qui vient compléter l’ensemble des mesures sanitaires déjà mises en place à bord pour le confort de nos clients. En effet, l’action combinée de protection du film et de sa technologie antimicrobienne répond aux attentes de nos clients et contribue à les rassurer. Faire voyager nos clients dans des conditions sanitaires optimales est l’une des priorités de notre compagnie ".