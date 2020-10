La Communauté des professionnels de santé publie, ce jeudi 1er octobre 2020, un communiqué pour exprimé son désaccord vis-à-vis de certains médecins appelant la population à un allègement des mesures barrières à la Réunion, au premier rang desquels se le port du masque. Sans vaccin contre le coronavirus, "seul le respect des mesures barrières permet une lutte efficace contre la propagation de l'épidémie", rappelle la Communauté, instant sur la vulnérabilité de La Réunion, du fait de son insularité. Nous publié le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo rb/www.ipeunion.com)

La communauté médicale, en accord avec les recommandations de l’Académie de Médecine (22 avril et 07 septembre 2020), rappelle que le port du masque par tous, et pas seulement par les personnes "fragilisées", a permis une stabilisation voire une baisse des nouveaux cas, comme ici à la Réunion, en Mayenne ou en Guyane … Le R0 (indice de contagion du virus) a effectivement baissé dans ces territoires, justement grâce au respect des mesures barrières au premier rang duquel l’obligation du port du masque.

Actuellement, seul le respect des mesures barrières permet, en l’absence de traitement spécifique et de vaccin, une lutte efficace contre la propagation de l’épidémie.

L’épidémie n’est pas jugulée à la Réunion et la Communauté des Professionnels de Santé remercie la population de continuer à respecter tous les gestes barrières et les mesures sanitaires prises par la Préfecture de la Réunion.

Il faut également continuer à tester en priorisant les tests comme c’est déjà le cas actuellement.

Il ne faut pas oublier que notre territoire insulaire et éloigné de l’hexagone le rend particulièrement vulnérable quant à l’accès à l’hospitalisation en réanimation. Si l’épidémie s’aggravait et touchait les personnes fragiles, nous nous retrouverions avec un afflux de patients en réanimation. Cela entraînerait une saturation du système de soins avec l’impossibilité de prendre en charge l’ensemble de la population.

L’ensemble de la Communauté des Professionnels de Santé remet en cause les fondements scientifiques des propositions faites par ces médecins et réitère son soutien aux mesures mises en oeuvre par la Préfecture de la Réunion et l’ARS Réunion.

La Communauté des Professionnels de Santé de la Réunion

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins : Dr PASTOR Paul-Luc

Le Conseil Inter Régional de l’Ordre des Médecins : Dr DOMERCQ Alain

Présidente de l’URPS Médecins : Dr KOWALCZYK Christine

Président de l’URPS Infirmiers : M. DUVAL Alain

Chef du service infectieux du CHU de la Réunion : Dr MOITON Marie-Pierre

Chef du service pneumologie du CHU de la Réunion : Dr GAZAILLE Virgile