Dix des onze parlementaires de La Réunion signent, ce vendredi 2 octobre 2020, un courrier adressé au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. Ils l'interpellent au sujet du non-respect de la circulaire de rentrée scolaire, particulièrement sur les classes dont le nombre d'élèves dépassent le seuil fixé par le gouvernement. "Pourquoi votre circulaire n'est-elle pas appliquée à la Réunion ?", interrogent-ils, s'indignant du "manque de moyens de l'Education nationale" sur l'île. Nous publions le courrier ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Monsieur le Ministre,

Plusieurs d’entre nous vous ont alerté ces derniers jours sur le non-respect à la Réunion de la circulaire de rentrée publiée en juillet dernier par votre ministère.

Ce texte prévoit que : "l’ensemble des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire connaissent un maximum de 12 élèves par classe à la prochaine rentrée scolaire. Le dédoublement des classes de grande section, amorcé l’année scolaire dernière dans ces mêmes territoires, se poursuit progressivement pour être pleinement effectif à la rentrée scolaire 2021."

Or, à la Réunion, pour cette rentrée, les classes dites dédoublées atteignent 15 à 17 élèves. De plus, dans les écoles hors éducation prioritaire, le nombre ne devrait pas dépasser 24 élèves par classes. Mais aujourd’hui certaines classes se retrouvent avec des effectifs de 28 à 30 élèves.

Pourquoi votre circulaire n’est-elle pas appliquée à la Réunion ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que, comme vous le savez, notre académie est fortement touchée par l’illettrisme et un décrochage scolaire précoce.

Cette décision est une rupture d’égalité entre les citoyens.

Un collectif de jeunes professeurs s’est créé "liste complémentaire-CRPE 2020". Il souligne que les besoins sont réels, qu’ils ont encore augmenté avec d’une part la suppression de 55 postes au concours de cette année et d’autre part, ainsi que l’aurait indiqué récemment l’inspecteur d’académie la perte de 70 postes de professeurs remplaçants dans notre Académie.

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons plus accepter le manque de moyens de l’Education Nationale à la Réunion.

Il conviendrait, en premier lieu, de recruter les 39 candidats de la liste complémentaire afin de permettre aux élèves Réunionnais de se former au mieux et d’acquérir des savoirs. En deuxième lieu, compte tenu de nos retards sur les taux d’encadrement et de remplacement, il y a urgence à donner plus de moyens à notre Académie afin que les enfants Réunionnais aient les mêmes chances de réussite que ceux de métropole.

Nous vous prions d’agréer Monsieur le Ministre l’expression de notre Haute Considération.

Jean Hugues RATENON, Karine LEBON, Nathalie BASSIRE, Nadia RAMASSAMY, David LORION, Philippe NAILLET, Nassimah DINDAR, Viviane MALET, Jean Louis LAGOURGUE, Michel DENNEMONT