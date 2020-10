Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Depuis le 5 septembre 2020, La Réunion est en zone de circulation active du virus. Durant la semaine du 21 au 27 septembre (semaine 39), le nombre moyen de cas confirmés est de 70 cas par jour (à rapporter aux 77 cas en moyenne de la semaine 38 et aux 81 cas de la semaine 37). La semaine 40 actuelle s'inscrit dans cette continuité. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 136 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion les 1er et 2 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

