Selon son agenda officiel, le locataire de la Maison Blanche devait quitter Washington vendredi en milieu d'après-midi pour participer dans la soirée à un meeting de campagne en Floride. Quelques minutes avant son tweet, Donald Trump avait confirmé sur Fox News que Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive. "Je viens de faire un test, nous verrons. Qui sait?", a-t-il déclaré, évoquant des résultats "ce soir" (jeudi) "demain matin" (vendredi).

Les résultats ce vendredi matin 2 octobre 2020 confirment que le président américain et sa femme Melania sont effectivement positifs au coronavirus. Il l'a annoncé lui-même sur Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!