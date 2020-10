Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Alors que le gouvernement a annoncé la fermeture des bars et restaurants des villes classées en "zone d'alerte maximale", à l'instar de Marseille, les professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous pour manifester leur mécontentement. Ce vendredi 2 octobre 2020 à 13h45, les restaurateurs et hôteliers sont invités à se rassembler devant leur établissement et à porter un brassard noir pour montrer leur inquiétude. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Alors que le gouvernement a annoncé la fermeture des bars et restaurants des villes classées en "zone d'alerte maximale", à l'instar de Marseille, les professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous pour manifester leur mécontentement. Ce vendredi 2 octobre 2020 à 13h45, les restaurateurs et hôteliers sont invités à se rassembler devant leur établissement et à porter un brassard noir pour montrer leur inquiétude. (Photos rb/www.ipreunion.com)