Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Les nouveaux chiffres communiqués par l'ARS et la préfecture ce vendredi 2 octobre semblent montrer que la situation se régularise de plus en plus à La Réunion. La circulation du nouveau coronavirus reste active, ne nous y trompons pas, avec 19 clusters encore actifs et une grande majorité de cas autochtones. Par ailleurs le début de semaine a été marqué par l'annonce de 5 décès en 5 jours seulement au CHU de La Réunion. Mais d'autres indicateurs annoncent une légère amélioration et il vaut aussi savoir apprécier les bonnes nouvelles : le nombre de nouveaux cas positifs se stabilise avec une moyenne journalière en baisse, le taux d'incidence et le R0 diminuent et sur les 4.178 cas recensés depuis le début, on compte 3.360 guéris. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

