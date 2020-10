Alors que les aéroports de l'Île Maurice rouvrent, en ce début du mois d'octobre, pour relancer l'économie, les autorités multiplient les mesures pour s'assurer de la bonne santé des nouveaux arrivants en cette période de Covid. Un luxe de précautions qui n'empêche pas des couacs d'arriver. Un Réunionnais nous a raconté sa galère à son arrivée sur "l'île soeur." (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Savait-t-il (vraiment) dans quoi se lançait-t-il ? Martin*, 56 ans et consultant pour une entreprise réunionnaise, avait été prévenu par sa direction – qui lui a laissé le choix de partir ou non : quatorzaine dans un hôtel et tests de Covid en perspective. Mais il ne savait pas qu'il se retrouverait à en faire trois à l'Île Maurice, dès son arrivée ce lundi jusqu'à son départ programmé d'un hôtel, réquisitionné pour les nouveaux arrivants, le 19 octobre prochain. Ceci en dépit de son premier test PCR réalisé dans le respect des règles sanitaires, c’est-à-dire dans les 72 heures précédant son départ en avion. La réouverture partielle de l'aéroport de "l'île sœur" pour les vols commerciaux, dans l'espoir d'une relance économique, n'est pas sans tension.

Il est un peu plus de 12h30 quand Martin débarque ce lundi 5 octobre à l'aéroport de Plaisance de l'Île Maurice. Il n'arrivera à son hôtel que sur les coups de 17h à bord d'une navette l'y emmenant directement. "Il nous a fallu une après-midi entière", soupire le cinquantenaire détaillant son long et fastidieux parcours. "Dès la sortie de l'avion, une petite armée [de gardes aéroportuaires et de douaniers] nous a fait passer les douanes pour nous conduire vers la sortie. Ils te contrôlent le passeport, ton test de la Réunion. Après, on t'emmène dans un couloir vers un laboratoire aménagé."

- Un contrôle de température à 7h30 et 17h -

Au final, une petite heure d'attente passer le test. Mais le reste du temps, il le passera avec sept autres personnes dans un gros van à attendre que la maigre cargaison de passagers à bord de son avion - une quarantaine - prenne place dans des vans semblables, et que la police se pose en escorte devant et derrière les véhicules pour assurer que personne n'échappe à la quatorzaine prévue.

L'arrivée n'est pas de tout repos. Il faut compter une heure : comprenez, le temps de sortir les bagages, de les désinfecter ainsi que le van, et faire prendre la température aux voyageurs. Une mesure de précaution qui ne s'arrête pas là : Martin a appris qu'il devrait refaire un test samedi prochain, puis un autre le 19 octobre, jour de son départ. S'il est plus ou moins libre de circuler dans l'hôtel, "une prise de température est effectuée pour tout le monde, tous les jours, le matin à 7h30 et un autre l'après-midi à 17h", nous apprends le consultant qui n'en revient pas : "j'aurais fait quatre tests en tout", conclut le Réunionnais qui n'a aucune idée quand ses tests lui seront communiqués, s'ils le seront.

- Reprise des vols : des couacs et des coûts -

Un séjour forcé et encadré par une importante sécurité, de la sortie de l'avion jusqu'à l'arrivée à l'hôtel, qui n'empêche pas les failles dans le dispositif. A l'aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam, plus de 283 passagers en provenance de Dubaï, début octobre, n'ont pas été pris en charge pour rejoindre les résidences réquisitionnées, rapportent nos confrères de 1ère Réunion qui a remarqué nombre de signalements sur les réseaux sociaux. Un couac que les autorités ne souhaitent pas répéter, d'autant plus que les autres compagnies aériennes devraient progressivement rouvrir, notamment Air Seychelles le 1er novembre prochain.

Des péripéties qui se doublent d'un certain coût pour ceux rejoignant l'île pour des raisons autres que professionnelles. Contrairement à Martin, dont les frais sont assurés par son entreprise, touristes, étrangers et ressortissants devront eux-mêmes assurer le coût de leur séjour de 14 jours dans les chambres d'hôtels ou maisons d'hôtes : 2.500 RS mauriciennes ou 53,50 euros la nuit, note toujours 1ère Réunion, estimant à plus de 1.800 euros le séjour d'un couple de mauricien dans un hôtel 4 étoiles. Quant aux éventuels frais médicaux, étrangers pourraient débourser jusqu'à 288 euros. Pour votre temps et votre argent, il ne fait pas bon de voyager par temps de Covid.

*Le nom a été modifié

