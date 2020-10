Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 112 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion les 8 et 9 octobre. Parmi les nouveaux cas, 91 cas sont classés autochtones, 7 cas sont classés importés, 14 sont en cours d'investigation. Parmi les cas précédemment annoncés en cours d'investigation, 32 cas sont classés autochtones, 1 cas est classé importé, 6 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires. Au cours de cette semaine 40, la tendance à la diminution du taux d'incidence est confirmée à La Réunion puisqu'il passe désormais à 46.3/100 000 habitants soit en deçà du seuil d'alerte fixé nationalement à 50. Nous publions le communiqué de la préfecture et de l'ARS ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

