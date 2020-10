Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé annoncent, ce lundi 12 octobre 2020, un décès lié à la Covid-19. La personne était hospitalisée au CHU et était âgée de plus de 65 ans. Elle présentait de nombreuses comorbidités. Les autorités confirment, par ailleurs, 133 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 10 au 12 octobre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 44 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 4 624 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé annoncent, ce lundi 12 octobre 2020, un décès lié à la Covid-19. La personne était hospitalisée au CHU et était âgée de plus de 65 ans. Elle présentait de nombreuses comorbidités. Les autorités confirment, par ailleurs, 133 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 10 au 12 octobre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 44 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 4 624 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)