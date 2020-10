A La Réunion comme partout en France, L'état d'urgence sanitaire sera rétablit dès ce samedi 17 octobre 2020 Dans ce cadre la préfecture annonce ce jeudi que toutes les mesures restrictives en vigueur à La Réunion malgré "une évolution épidémique favorable (de l'épidémie - ndlr)". Certaines de ces dispositions seront même renforcées. Cela est notamment le cas des rassemblements dans les parcs et espaces de pique-nique où la jauge autorisée passe de dix à six personnes. Dans le même temps toutes les fêtes privées, comme les mariages et soirées, qui se tiennent dans les établissements recevant du public seront interdites. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parallèlement et suite au placement de l’ensemble du territoire national en état d’urgence sanitaire, un décret du Premier ministre précisera demain samedi 17 octobre les mesures complémentaires qui seront applicables à La Réunion comme partout en France et qui viendront durcir certaines des mesures préfectorales. Sera notamment précisé le fait que :

- toutes les fêtes privées seront interdites dans les salles des fêtes, les salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public ;

- tous les restaurants devront appliquer un protocole sanitaire renforcé ;

- dans tous les lieux où l’on est assis, il conviendra de n’occuper qu’un siège sur deux (entre deux personnes seules ou entre deux groupes d’un maximum de six personnes)

- dans tous les lieux où l’on circule debout (centres commerciaux, musées, etc.) le nombre de visiteurs sera régulé à 4m2 par personne

- le télétravail sera renforcé.

Le Préfet de La Réunion réunira en début de semaine prochaine la cellule de continuité économique et sociale afin d’accompagner les secteurs économiques concernés par la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.

Port du masque obligatoire

Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans :

- les marchés forains de plein air

- les transports publics

- aux abords des établissements scolaires, universitaires et des crèches

- les zones à forte fréquentation.

La cartographie des zones concernées est consultable sur ce lien.

Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique

La consommation d’alcool, propice aux rassemblements dans l’espace public reste interdite.

Interdiction d’ouverture des bars et restaurants au-delà de 00h30

Les ouvertures au-delà de 00h30 pour les bars et restaurants restent interdites.

Rassemblements de plus de 6 personnes interdits dans l’espace public

Les rassemblements de plus de 10 personnes étaient interdits dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées, les plages et tout autre site utilisé à cet usage. En application de l’état d’urgence sanitaire, cette jauge sera abaissée à six personnes. Seules les manifestations revendicatives bénéficieront d’une exemption.

Compétitions de sports collectifs et de sports de combat toujours interdits

Les rencontres et compétitions de sports collectifs et de sports de combat restent interdites jusqu’au 30 octobre. La concertation déjà engagée avec les maires et les ligues se prolongera dans les jours à venir pour préparer des modalités de reprise des compétitions sportives à compter du 31 octobre 2020.

Rassemblements festifs, familiaux et amicaux interdits au sein de certains établissements recevant du public à compter de lundi 19 octobre

Les rassemblements festifs, familiaux ou amicaux étaient limités à 30 personnes dans les établissements recevant du public (ERP) de type L, CTS et lorsque les salles des ERP N, O et P louées à cet effet. À compter de lundi 19 octobre et comme cela a été annoncé hier (jeudi - ndlr) par le Premier ministre, toutes les fêtes privées, comme les mariages et soirées, qui se tiennent dans les établissements recevant du public listés ci-dessus seront interdites. Le décret du Premier ministre précisera demain le périmètre exact d’application de la mesure.

Renforcement du plan d’urgence économique

Afin d’accompagner les acteurs économiques dans la mise en place de ces nouvelles mesures, des réunions se tiendront en préfecture à compter de lundi. Par ailleurs :

- la prise en charge de l’activité partielle à 100 % est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020

- le fonds de solidarité pour les secteurs de l’hôtellerie-café-restauration, le tourisme, l’évènementiel, le sport, la culture est renforcé

- le dispositif de fonds de solidarité est élargi

- le prêt garanti par l’État et le prêt direct de l’État sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021.

