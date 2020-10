La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 145 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 17 au 19 octobre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 48 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 4 921 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Sur les nouveaux cas annoncés, 135 cas sont investigués, 117 cas sont classés autochtones,18 cas sont classés importés, 10 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires. 8 cas groupés ont par ailleurs été identifiés au sein de l'EHPAD Les Lataniers, à La Possession. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque…). Ces mesures sont essentielles pour freiner l’épidémie dans l’île.

8 cas groupés dans un EHPAD

Une résidente d’une unité d’hébergement renforcée (UHR) au sein de l’EHPAD Les Lataniers, à La Possession a présenté des symptômes COVID-19.Le 16 octobre, elle a été immédiatement dépistée puis elle a été hospitalisée dans un premier temps au Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). A réception des résultats confirmant sa contamination par la COVID 19, elle a été transférée au CHU Nord au sein du service Pneumologie.

Cette patiente résidait dans une unité pour malade d’Alzheimer accueillant une vingtaine de personnes âgées. Les patients de cette unité n’ont pas de contacts directs avec le reste de l’établissement.

Au regard de la fragilité des personnes accueillies en EHPAD, et des risques de contaminations groupées, l’ARS La Réunion en lien avec l’EHPAD a décidé de mettre en place un dépistage des résidents et personnels de l’unité protégée. Celui-ci a eu lieu le dimanche matin 18 octobre.

7 résidents se sont révélés positifs, tous étant asymptomatiques. Un résident symptomatique dont le test était négatif a été hospitalisé au CHOR pour examens complémentaires compte tenu du contexte. Les résultats des tests effectués chez les personnels présents sont négatifs.

Un dépistage de l’ensemble des autres résidents et des personnels a été organisé ce jour.

Des décisions complémentaires seront prises avec l’établissement à réception des résultats des prélèvements effectués aujourd’hui pour l’ensemble des résidents et personnels.

Les mesures prises :

· La réorganisation du service au sein de l’EHPAD

Une réorganisation au sein de l’unité protégée a été effectuée en 2 sous-unités :

- une pour les résidents covid-19 positifs (7 résidents asymptomatiques à ce jour),

- une dédiée aux résidents testés négatifs mais considérés comme personnes contact du fait de la déambulation libre au sein de l’unité et des troubles ne permettant pas le port du masque (14 résidents).

La surveillance médicale et infirmière des résidents a été renforcée dès dimanche soir.

Les familles des résidents ont été prévenues individuellement par les équipes de l’EHPAD dimanche soir et aujourd’hui pour le reste des résidents.

· Le Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) en renfort

L’EHPAD a reçu ce jour le soutien du Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) qui est venu sur place pour analyser les mesures mises en œuvre et apporter son expertise en matière d’hygiène et de protection des personnes. De même, l’astreinte gériatrique du CHU, mise en place depuis plusieurs mois en soutien des établissements pour personnes âgées, a été mobilisée afin de conforter les orientations médicales des personnes covid-19 positives.

L’équipe de la plateforme contact tracing (ARS et Assurance Maladie) est en lien avec l’EHPAD afin d’identifier les contacts externes des résidents sur les derniers jours.

Les visites des proches et familles sont suspendues.

Il est demandé à tous de veiller au respect l’intimité des résidents et des familles, et des conditions de travail et d’intervention des personnels.