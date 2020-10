Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 17 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d'annoncer ce mercredi 21 octobre 2020 deux décès liés à la Covid-19. Les personnes étaient hospitalisées au CHU. Elles étaient âgées de plus de 70 ans et présentaient de nombreuses comorbidités. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

