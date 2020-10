Une personne résidente de l'EHPAD Les Lataniers à La Possession avait été testée positive le 16 octobre, dans l'unité d'hébergement renforcée. Sept résidents se sont révélés positifs le 19 octobre, tous asymptomatiques. Devant les résultats, l'ARS a décidé de mener des dépistages plus larges dans l'EHPAD : cinq personnels dont trois intervenants au sein du même service se sont avérés positifs à la Covid-19. Pour autant, avec les mesures prises, la contamination apparaît circonscrite à l'unité protégée aux yeux de l'ARS. Nous publions ci-dessous leur communiqué sur l'EHPAD Les Lataniers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après un premier test positif covid-19 chez une résidente de l’unité d’hébergement renforcée de l’EHPAD Les Lataniers, à La Possession, les autres résidents et les personnels présents de ce service ont été dépistés le 18 octobre :

• 7 résidents se sont révélés positifs le 19 octobre, tous étant asymptomatiques.



L’ARS a donc décidé, en lien avec la direction de l’établissement, de l’organisation d’un dépistage de l’ensemble des autres résidents et personnels de l’EHPAD.



Les prélèvements ont été opérés le 19 octobre et les résultats rendus le 20 octobre :

• 5 personnels, dont 3 intervenants uniquement au sein de l’unité protégée, sont positifs ;

• aucun autre résident n’est positif.

A cette heure, la contamination apparait circonscrite à l’unité protégée accueillant des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

Mesures appliquées :

• Réorganisation de l’unité de soin



L’unité protégée a été réorganisée depuis le 19 octobre en deux sous-unités distinctes :

- une pour les résidents covid-19 positifs (7 résidents asymptomatiques à ce jour),

- une dédiée aux résidents testés négatifs mais considérés comme personnes contact du fait de la déambulation libre au sein de l’unité et des troubles ne permettant pas le port du masque (14 résidents).

• Présence de personnels dédiés



Une présence infirmière est mise en place 24H/24 et les personnels sont strictement affectés à cette unité. Les personnels positifs sont placés à l’isolement chez eux, et ne pourront reprendre leurs fonctions qu’après guérison.

Des renforts de personnels, et des remplaçants sont en cours de recrutement par l’établissement, avec l’appui de l’ARS. L’astreinte régionale en gériatrie est mobilisée pour apporter son expertise aux équipes médico-soignantes.

Le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) intervient au quotidien en soutien des personnels dans l’adaptation des mesures de prévention, et notamment l’application stricte des gestes barrières et protocoles de protection des personnels et résidents.

- Suivi et contact tracing -

Les familles sont informées de la situation par la direction de l’établissement. La plateforme ARS/Assurance maladie de contact tracing effectue les recherches et informations des éventuelles personnes contact dans l’entourage des personnels positifs et des familles des résidents atteints.

Des tests de contrôle seront réalisés à distance auprès des personnels et résidents.

Cette situation fait l’objet d’un suivi constant de l’ARS, en coopération étroite avec la direction de l’EHPAD. Des mesures complémentaires pourront être décidées si besoin.

Dans le cadre des campagnes de test régulièrement organisées auprès de personnels des EHPAD, la Fondation Père Favron a décidé d’avancer celles concernant deux autres de ces EHPAD (Fabien Lanave au Port, et Les Alizés à La Saline Les Bains) dans lesquels un des personnels positifs des Lataniers est intervenu récemment. Les visites sont suspendues dans l’attente des résultats de ces tests, soit pour les 2 prochains jours.

