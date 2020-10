Port du masque jusqu'au premier couvert, cahier de rappel, table de six personnes, les restaurateurs peinent à appliquer le renforcement du protocole sanitaire, mis en application lundi 19 octobre 2020, quand ils n'usent pas d'astuces pour s'y conformer. L'Etat d'urgence sanitaire est de retour, trois mois après la sortie de la France (à l'exception de la Guyane et de Mayotte), suite à un décret passé en Conseil des ministres, le 14 octobre dernier. (Photo rb/ www.ipreunion.com)

" Des personnes dans le monde de la santé m'ont dit que je pouvais ne pas le faire", affirme fermement un restaurateur qui préfère rester anonyme, sans plus de précisions. Lui, comme d'autres, a décidé de ne pas appliquer une des nouvelles mesures auquel sont soumis les restaurateurs : assurer le port du masque jusqu'à que le premier couvert soit servi au premier client. " L'aération est suffisamment bonne", lui aurait-t-on assuré. C'est "simplement trop difficile de le faire respecter quand on est débordé", avoue un autre restaurateur dionysien.

- " On ne sait plus sur quel pied danser" -

Le protocole sanitaire se renforce à l'ère de l'état d'urgence sanitaire. Les restaurateurs ne peuvent plus servir que six personnes à la même table, contre dix avant. Ils sont aussi priés d'assurer un "cahier de rappel" où le client indique nom, prénom et numéro de téléphone afin de les tenir à disposition des autorités de sanitaires en cas de contamination de l’un des clients. Enfin, le restaurateur doit afficher sa capacité d'accueil à l'entrée de son établissement et limiter le déplacement des clients en les encaissant à même la table où ils mangent. Des mesures que tous n'enregistrent pas.

"C'est très bizarre, on ne sait plus sur quel pied danser", se justifie un restaurateur. Lui n'impose pas le masque à ses clients jusqu'au premier couvert. La raison, la réception d'un mail de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) où ne figure pas ce rappel, ni l'obligation d'un cahier d'appel.

"C'est pourtant bien en vigueur", nous confirme Patrick Serveaux à la tête du syndicat hôtelier. Une excuse dont ne s'embarrasse pas certains : " je n'étais même pas au courant", se défend l'un d'entre eux dans le centre de Saint-Denis.

- L'art de contourner –

Pour les autres mesures, la Terrasse de Bourbon a trouvé l'astuce pour ne pas forcer les clients à se lécher les babines sous le masque en attendant le premier plat : "on leur sert directement des chips à table", relate Océane Tremellat, responsable du restaurant. "Ils ont l'impression qu'on les flique", se justifie-t-elle en évoquant une dizaine de personnes de personnes parties parce qu'ils s'offusquaient d'inscrire leurs coordonnées dans le cahier de rappel.

Le cahier de rappel, tout un art de pédagogie, nous raconte Saïd Ali Saïd, gérant du restaurant japonais le Wasabi : "c'est un peu spécial, mais on leur explique que ce n'est pas pour les faire chier, mais les prévenir en cas de problème. J'ai une clientèle assez régulière, donc ils comprennent facilement quand je leur explique".

Des mesures reposant sur la confiance. "Je leur dis bien qu'ils peuvent mettre un faux numéro mais que ça leur retombera dessus", continue Saïd. Une facilité qui énerve un autre restaurateur : "vu que je ne peux pas demander de pièce d'identité, ils peuvent mettre un numéro bidon, s'appeler Claude François ou Mickaël Jackson".

- L'espoir que ça n'empire pas -

Mais là où le bat blesse, c'est le porte-monnaie. Le restaurant breton le Saint-Georges n'est revenu qu'à 70% de son activité depuis la fin du confinement. La restriction de six personnes à table ne leur facilite pas l'affaire. "On essaie de séparer les familles en deux, d'un côté les enfants, de l'autre les adultes," détaille la gérante Pascale Kozyk. "Mais un repas de famille séparé, les gens n'en veulent pas". Une difficulté financière que Pascale estime pouvoir surmonter "si on nous laisse servir le soir. Notre chiffre, on ne le fait pas le midi", explique-t-elle, redoutant de nouvelles mesures.

Des peurs qui s'ajoutent à des mesures déjà strictes, notamment l'obligation de fermer à 00h30. "C'est une perte de 15% de mon chiffre d'affaire, calcule un restaurateur qui avait l'habitude de fermer vers 2h du matin.

Entre confusion, peur d'harceler des clients et de les perdre, les restaurateurs ont l'impression de jouer les équilibristes. Pourtant, l'addition pourrait coûter chère en cas de non-respect des normes fixées par le protocole sanitaire : une addition passible d'un simple avertissement jusqu'à six mois maximum de fermeture administrative. Ça n'a été le cas pour aucun restaurant à La Réunion, pour l'instant, nous assure la Préfecture.

vp / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com