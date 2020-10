Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Plus les jours passent et plus les réseaux sont envahis de propositions de pique-niques, rassemblements, brunchs en tout genre, parce que la circulation virale semble s'être apaisée sur l'île. Alors que la deuxième vague flambe en Métropole, avec désormais les deux tiers de la population française soumis au couvre-feu, peut-être est-il justement temps de se calmer sur les regroupements conviviaux et jouer le jeu à La Réunion, afin d'éviter de replonger dans une situation critique qui nous coûterait très cher. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

