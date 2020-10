Le collectif des usagers appelle à un rassemblement pour "sauver Manapany ", ce dimanche 25 octobre 2020. Plus de 5.000 personnes ont déjà signé la pétition demandant la la réouverture des jardins faisant suite à un appel lancé par une centaine de personnalités réunionnaises (Photos : Twitter / Alexis Chausselet).

"Vyen donn' anou la fors" demandent les organisateurs dans ce bras de fer qui oppose la mairie de Saint-Joseph et les défenseurs de l'ouverture des jardins de Manapany. Le collectif de ce dernier appelle à un rassemblement à Manapany Les Bains, dès 17h, face au mutisme du maire, Patrick Lebreton, qui refuse de communiquer sur l'avenir des jardins. L'occasion d'un kabar "festif, revendicatif et pacifique", selon les organisateurs.

Plus d'une centaine de personnalités pei avait lancé un appel à sa réouverture dont la mannequin Pauline Hoarau, l'animateur Sébastien Folin, les musiciens Danyèl Waro et Gilbert Pounia ou encore les chanteuses Christine Salem et Maya Kamaty ."Nous, artistes, sportifs, responsables associatifs et syndicaux à La Réunion dénonçons la fermeture des “jardins de Manapany”, avaient-t-ils écrit dans une tribune publiée dans les colonnes de nos confères du Quotidien.

Une trentaine de personne a indiqué sur la page Facebook de l'événement qu'elle sera présente ce dimanche.

Pour y participer : https://www.facebook.com/events/398708421288102/