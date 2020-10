Le nombre de contamination a doublé en moins de deux semaines, 3.000 patients sont en réanimation

"Nous avons fait tout notre possible, je suis convaincue que notre stratégie était la bonne. Nous aurions collectivement dû mieux respecter les gestes barrières. Il faut reconnaitre, que comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie" admet le Président

"Il faut avoir beaucoup d'humilité, nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus. Débordés par une deuxième vague, qui sera sans doute pus dure et plus meurtrière que la première. Nous attendons plus de 9.000 patients en réanimation à la mi-novembre, il faut faire le maximum d'effort mais pas suffisant si nous ne donnais pas aujourdh'ui un coup de frein brutal"`