La situation sanitaire flambe en Métropole et le gouvernement s'alarme. Alors qu'Emmanuel Macron a convoqué deux conseils de défense, l'un ce mardi, l'autre ce mercredi, les théories et hypothèses en tout genre vont bon train. Certaines imaginent un reconfinement, d'autres un couvre-feu renforcé. Certains estiment que seules les zones en alerte maximale pourraient être concernées, d'autres que l'ensemble du territoire français le sera. L'incertitude est palpable, à seulement un mois et demi des fêtes de fin d'année.

Plus que jamais, La Réunion semble loin de l'Hexagone, aussi bien géographiquement que sanitairement parlant… Alors que la situation semble s'être stabilisée sur l'île, avec un nombre de cas moyen en baisse de semaine en semaine, le virus circule très activement en Métropole.

Tous les indicateurs sont rouge vif à commencer par le nombre de nouveaux cas quotidiens. Il n'y a pas si longtemps, nous parlions de "record" avec 13.000 cas journaliers. La barre a maintenant dépassé les 50.000 cas… quand le conseil scientifique envisage le double.

Pour autant cette situation en Métropole ne peut pas nous laisser indifférents. Elle risque d'ailleurs de nous toucher à travers les mesures prises par le gouvernement. Celles-ci seront-elles locales ou nationales ?

Emmanuel Macron monte au créneau, avec deux conseils de défense, convoqués successivement ce mardi 27 octobre et ce mercredi 28 octobre. De nouvelles mesures devraient émerger de ces rencontres. Le gouvernement a promis des annonces strictes, communiquées le plus rapidement possibles.

Plusieurs scénarios sont à l'étude, ils pourraient concerner les zones en alerte maximale, ou bien tout le territoire français. Dans l'un ou l'autre cas, les nouvelles mesures pourraient se solder par une restriction forte des déplacements entre les départements afin d'éviter que le virus recommence à circuler dans les zones pour l'instant moins touchées.

Les questions sont nombreuses sur les mesures envisagées et leur potentiel impact sur La Réunion. Du couvre-feu renforcé au reconfinement global, toutes les options sont sur la table.

• Couvre-feu renforcé

Il se dit que le gouvernement envisagerait un couvre-feu dès 19h et non plus 21h dans les zones pour l'instant concernées, soit en alerte maximale. Certains lieux pourraient aussi fermer, notamment des établissements recevant du public. Ce premier scénario ne viserait que les 54 départements déjà concernés par le couvre-feu.

Interrogées par des médias nationaux, des sources gouvernementales auraient indiqué qu'il n'y a aucune volonté de fermer les écoles.

Dans le cadre de ce scénario, il y a fort à parier que rien ne changerait à La Réunion. Si d'autres zones pourraient rejoindre la liste de "l'alerte maximale", cela semble très peu probable à La Réunion.

Durant la semaine du 12 au 18 octobre (semaine 42), le nombre moyen de cas confirmés est de 42 cas par jour (à rapporter aux 41 cas en moyenne de la semaine 41 et aux 58 cas de la semaine 40). A ce jour, 12 clusters sont actifs (dont 2 maîtrisés) et 46 ont été clôturés.

• Couvre-feu le week-end

Deuxième scénario, celui qui fait le plus parler car il semble peut-être plus faisable qu'un véritable reconfinement. C'est la possibilité non seulement d'augmenter le couvre-feu de quelques heures mais aussi de l'étendre aux week-ends.

Dans les entreprises, le recours au télétravail serait fortement encouragé. Cette option visant les périodes de "temps libre" irait dans le sens d'une limitation des loisirs et des rassemblements conviviaux. Rappelons que le président appelait à limiter les groupes à six personnes dans la sphère privée.

Dans le sens d'une action plus large et plus stricte, cette mesure pourrait éventuellement être nationale. De nombreux Français se sont plaints de voir des habitants de zones soumises au couvre-feu prendre leurs bagages vers des zones à plus faible circulation virale pendant les vacances scolaires.

Si le couvre-feu devient national et s'applique de manière aussi étendue, il pourrait donc s'accompagner de restrictions de déplacements. Dans ce cas précis, non seulement La Réunion pourrait être touchée par un "confinement du week-end" au même titre que les autres départements français, mais elle pourrait être isolée des autres territoires de France.

Car le virus se transmet avec le déplacement des hommes. Si les déplacements sont limités, cela pourrait signer le retour du motif impérieux pour voyager vers la Métropole. Un coup dur pour les compagnies aériennes et le secteur du tourisme.

• Reconfinement local ou global

Le scénario du reconfinement est le plus extrême, il est cependant sur la table lui aussi. Si le gouvernement penche pour cette option, il pourrait l'adapter, afin de ne pas retomber dans une situation similaire à celle du confinement de mars-avril-mai, selon le Figaro. Ce reconfinement pourrait d'ailleurs être limité dans le temps et durer moins d'un mois.

Le reconfinement pourrait alors être local, par villes ou par départements. Une alternative qui s'accompagnera dans ce cas forcément d'une restriction de déplacements pour les zones concernées. Pour les Réunionnais, il sera sans doute impossible de voyager vers les zones concernées par le reconfinement.

Celui-ci pourrait aussi être dédié à des types de populations dites "fragiles" : personnes âgées, personnes malades… Un scénario qui semble difficilement applicable et contrôlable. Si c'est le cas, la mesure pourrait bien être appliquée sur tout le territoire national, et donc concerner La Réunion.

Autant de possibilités qui risquent d'impacter notre île. Les annonces du gouvernement sont attendues ce mercredi en fin de journée, ou ce jeudi 29 octobre, lors du point hebdomadaire sur la situation sanitaire en France.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com