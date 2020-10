Renforcement du protocole sanitaire, priorisation du télétravail, motif impérieux pour se rendre sur l'île, l'Ordre des médecins estime que des mesures existent pour se prémunir du développement de la Covid mais qu'un reconfinement imposé au même titre que la Métropole serait injuste. Après l'annonce d'une allocution d'Emmanuel Macron prévue à 23h (heure de La Réunion), ce mercredi 28 octobre 2020, les rumeurs d'un reconfinement sur le territoire national se renforcent. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La possibilité d'un reconfinement sur tout le territoire inquiète les médecins qui s'appliquent à montrer le décalage entre la situation de la Métropole et celle de l'île. La communauté des professionnels de santé réagit. "Il ne m'appartient pas de commenter une décision politique", prévient prudemment Alain Domercq, président du conseil interrégional de l'Ordre des médecins. "Je n'envie pas la position des politiques qui se feront critiquer quelle que soit leur décision."

- "90 lits de réanimations disponibles" -

"Le nombre de cas et de décès commence à flamber dans l'Hexagone tandis que nous avons une moyenne de 70 cas Covid par jour et une moyenne de 10 à 12 patients hospitalisés en réanimation à La Réunion", détaille le vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins de La Réunion, Reuben Veerapen. Une situation en contraste : on dénombrait plus de 50.000 cas supplémentaires en 24 heures sur tout le territoire national, dimanche 25 octobre.

Reuben Veerapen se veut rassurant : "on a 90 lits de réanimation disponibles" pour une moyenne de dix lits occupés. "Et sans compter ceux qu'on peut obtenir en déprogrammant, si besoin, des opérations essentielles", ajoute le chirurgien. En comparaison, l'urgence est réelle dans l'Hexagone, moins à La Réunion. A titre d'exemple, Grand-Drancy a déclenché le plan blanc le 26 octobre, qui formalise ces déprogrammations dans les hôpitaux, idem à Lile quatre jours plus tard.

- Plus qu'un confinement, "un renforcement du protocole sanitaire" -

"Un confinement, léger ou dur, est logique dans le cas de la Métropole", opine Reuben Veerapen. "Qui plus est, on a une barrière insulaire qui limite les déplacements d'un département à l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone", complète-t-il.

Si pour Reuben Veerapen, il serait donc "injuste d'imposer à La Réunion ce qu'on impose à La Métropole", il est bien nécessaire de renforcer notre protocole sanitaire. S'il estime que la population réunionnaise s'est montrée disciplinée dans le respect des recommandations sanitaires, "on observe un relâchement des mesures barrières, des masques, notamment dans les marchés ou dans les lieux festifs", remarque au contraire Alain Domercq.

Surtout que nous ne sommes pas dans la même situation qu'en mars, rappellent ces représentants de la communauté des professionnels de santé : "notre première vague n'était pas en mars mais plutôt à la mi-août" rappelle le président du conseil interrégional de l'Ordre des médecins. Et si les cas de Covid à La Réunion étaient essentiellement des cas importés au début de la pandémie, "ils n'en représentent plus que 20% aujourd'hui", complète Reuben Veerapen.

En conséquence, les médecins incitent à renforcer les gestes barrières et "faire des efforts dans les milieux intrafamiliaux". "Il faut y jouer le jeu de la distanciation sociale mais aussi dans les restaurants, les bars, et ne pas danser", estime Alain Domercq. Reuben Veerapen, quant à lui, suggère de "mieux réguler le territoire en proposant un motif impérieux pour venir sur l'île ou encore rendre obligatoire un test après la descente de l'avion".

Si un test PCR est obligatoire dans les 72 heures précédant un vol, rien n'exclut de contracter le virus après le test effectué. L'occasion de rendre aussi obligatoire un isolement de quelques jours après l'atterrissage, suggère le chirurgien. "Prioriser le télétravail, quand c'est possible, dans les entreprises ou les écoles, apparaît également comme un de ces moyens de renfort."

- Les effets négatifs du confinement -

Mais en dépit de toutes ces mesures, l'Ordre des médecins insiste : "Malgré ce qu'on peut dire de l'ARS, du gouvernement ou de la préfecture, il faut rappeler que tout dépend de la population et du respect des règles sanitaires", soutient Reuben Veerapen. "On est à un moment important de l'épidémie où tout le monde doit se mobiliser", rappelle plus gravement Alain Domercq.

Des mesures d'autant plus importantes qu'un confinement pourrait entraîner des effets négatifs et renforcer notamment "l'isolement des personnes âgées, les problèmes de dépression ou les violences conjugales", estime Reuben Veerapen.

L'autre risque bien sûr, il est économique, finir "d'abattre les commerces qui ont déjà un genou à terre". En somme, faire de la crise sanitaire une crise économique bien plus forte : "si le Président décide d'aller vers le confinement, ça va conduire à un drame économique. Le reconfinement n'est pas nécessaire à La Réunion car notre département est sous contrôle" alertait ce mercredi 28 octobre, Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie.

